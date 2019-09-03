Недалеко от Твери жители наблюдали северное сияние
Необычное для нас явление видели в Рамешках
Вот такую красоту можно увидеть в Рамешках Фото: vk.com/asylum__69/Иван Честных
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В ночь на 1 сентября жители Тверской области могли наблюдать северное сияние. Удивительное по красоте и непривычное для средней полосы России явление снял на камеру Иван Честных, фотографиями он поделился в соцсети ВКонтакте в группе asylum.
Примечательно, что наблюдать северное сияние можно всего в 70 километрах от Твери - в поселке Рамешки.
Автор фото пишет, что сияние было замечено в 3:15 ночи, а пик яркости явления был зафиксирован в 3:27.
Там же автору удалось заснять и звездный млечный путь.
Вот такую красоту можно увидеть в Рамешках Фото: vk.com/asylum__69/Иван Честных
ИСТОЧНИК KP.RU