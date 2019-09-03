Недалеко от Твери жители наблюдали северное сияние

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-03T10:57:16+03:00

Вот такую красоту можно увидеть в Рамешках Фото: vk.com/asylum__69/Иван Честных

Необычное для нас явление видели в Рамешках

Изменить размер текста: A A

В ночь на 1 сентября жители Тверской области могли наблюдать северное сияние. Удивительное по красоте и непривычное для средней полосы России явление снял на камеру Иван Честных, фотографиями он поделился в соцсети ВКонтакте в группе asylum.

Примечательно, что наблюдать северное сияние можно всего в 70 километрах от Твери - в поселке Рамешки.

Автор фото пишет, что сияние было замечено в 3:15 ночи, а пик яркости явления был зафиксирован в 3:27.

Там же автору удалось заснять и звездный млечный путь.

Вот такую красоту можно увидеть в Рамешках Фото: vk.com/asylum__69/Иван Честных

ИСТОЧНИК KP.RU