2019-09-03T10:57:16+03:00
Общество

Недалеко от Твери жители наблюдали северное сияние

Необычное для нас явление видели в Рамешках
Ольга ТРОФИМОВА
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Вот такую красоту можно увидеть в Рамешках Фото: vk.com/asylum__69/Иван ЧестныхВот такую красоту можно увидеть в Рамешках Фото: vk.com/asylum__69/Иван Честных
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В ночь на 1 сентября жители Тверской области могли наблюдать северное сияние. Удивительное по красоте и непривычное для средней полосы России явление снял на камеру Иван Честных, фотографиями он поделился в соцсети ВКонтакте в группе asylum.

Примечательно, что наблюдать северное сияние можно всего в 70 километрах от Твери - в поселке Рамешки.

Автор фото пишет, что сияние было замечено в 3:15 ночи, а пик яркости явления был зафиксирован в 3:27.

Там же автору удалось заснять и звездный млечный путь.

Вот такую красоту можно увидеть в Рамешках Фото: vk.com/asylum__69/Иван Честных

Вот такую красоту можно увидеть в Рамешках Фото: vk.com/asylum__69/Иван Честных

ИСТОЧНИК KP.RU

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