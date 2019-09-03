2019-09-03T10:27:05+03:00
Происшествия

Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся в Тверской области

ДТП произошло в Бежецком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель опрокинулся на мотоцикле в Тверской областиВодитель опрокинулся на мотоцикле в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась утром, 2 сентября, на 20-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна-Морозово-Новокотово Бежецкого района, в д. Ситьково.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 55-летний водитель, управляя мотоциклом "Орион Грифон", не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в Бежецкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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