Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся в Тверской области
ДТП произошло в Бежецком районе
Водитель опрокинулся на мотоцикле в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась утром, 2 сентября, на 20-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна-Морозово-Новокотово Бежецкого района, в д. Ситьково.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 55-летний водитель, управляя мотоциклом "Орион Грифон", не справился с управлением и опрокинулся.
В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в Бежецкую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU