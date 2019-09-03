2019-09-03T10:08:21+03:00
Происшествия

Грабитель забрал из магазина в Твери понравившуюся куртку

Мужчина примерил вещь и ушел, не заплатив
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери грабитель ушел из магазина, не заплатив за товарВ Твери грабитель ушел из магазина, не заплатив за товарФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о грабеже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился директор одного из магазинов на улице Коминтерна.

На месте происшествия сотрудники магазина рассказали полицейским, что в магазин вошел мужчина, выбрал куртку, примерил ее в примерочной кабинке и ушел, не заплатив за вещь. На неоднократные требования администратора остановиться и заплатить за товар мужчина не реагировал.

Злоумышленника хорошо запомнили и подробно описали. Это помогло задержать грабителя в кратчайшие сроки. Им оказался безработный 20-летний житель Лихославля Тверской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Похищенный товар вернули в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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