Грабитель забрал из магазина в Твери понравившуюся куртку

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-03T10:08:21+03:00

В Твери грабитель ушел из магазина, не заплатив за товар Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С заявлением о грабеже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился директор одного из магазинов на улице Коминтерна.

На месте происшествия сотрудники магазина рассказали полицейским, что в магазин вошел мужчина, выбрал куртку, примерил ее в примерочной кабинке и ушел, не заплатив за вещь. На неоднократные требования администратора остановиться и заплатить за товар мужчина не реагировал.

Злоумышленника хорошо запомнили и подробно описали. Это помогло задержать грабителя в кратчайшие сроки. Им оказался безработный 20-летний житель Лихославля Тверской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Похищенный товар вернули в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU