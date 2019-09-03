Грабитель забрал из магазина в Твери понравившуюся куртку
С заявлением о грабеже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился директор одного из магазинов на улице Коминтерна.
На месте происшествия сотрудники магазина рассказали полицейским, что в магазин вошел мужчина, выбрал куртку, примерил ее в примерочной кабинке и ушел, не заплатив за вещь. На неоднократные требования администратора остановиться и заплатить за товар мужчина не реагировал.
Злоумышленника хорошо запомнили и подробно описали. Это помогло задержать грабителя в кратчайшие сроки. Им оказался безработный 20-летний житель Лихославля Тверской области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Похищенный товар вернули в магазин.
ИСТОЧНИК KP.RU