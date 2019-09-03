2019-09-03T09:13:10+03:00
Происшествия

В Твери ищут женщину с карими глазами

Она пропала 29 августа
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери ищут пропавшую женщину Фото:vk.com/"ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область"В Твери ищут пропавшую женщину Фото:vk.com/"ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область"
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Прокофьева Екатерина Юрьевна 1986 года рождения ушла из дома на проспекте Победы, 65 в Твери 29 августа и пропала.

Ориентировка на поиск появилась в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Женщина ростом 170 см, среднего телосложения, с карими глазами и темно-русыми волосами была одета в полосатую кофту на молнии, ярко-зеленые брюки, серо-белые кроссовки. При себе имела мобильный телефон и черную сумку.

До настоящего времени о пропавшей ничего не известно. Сообщается, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 8(900)118-72-82, 8(910)646-34-34 или "102".

ИСТОЧНИК KP.RU

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