2019-09-02T23:15:16+03:00
Звезды

На Ударной среде выступит джазовое трио - музыканты из Нью-Йорка, Москвы и Твери

Традиционно на вечере будут разыгрываться призы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Встреча пройдет в рамках Музыкально-ритмического проекта Алексея БабенковаВстреча пройдет в рамках Музыкально-ритмического проекта Алексея БабенковаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

4 сентября в Твери в рамках Музыкально-ритмического проекта Алексея Бабенкова в Твери пройдет Ударная среда - JAZZ.

Этим вечером перед гостями клуба "Биг Бен" выступит джазовое трио: Нью-Йорк - Москва - Тверь. Подробнее: Аркадий Овруцкий - контрабас (Нью-Йорк), Владимир Нестеренко - фортепиано (Москва), Алексей Бабенков - ударные (Тверь).

Своим творчеством украсят вечер художники - Владимир Васильев и Николай Дулько.

Традиционно на вечере будут разыгрываться призы.

Клуб "BIG BEN "

ул. Брагина, дом 2.

4 сентября в 19:30.

Справки по тел.: 8-904-009-38-31.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глубокая яма образовалась в новом асфальте на проспекте Победы в Твери
Нескольких пациентов доставили в Тверь из Бежецкой ЦРБ
На открытии выставки коллажей в Твери пришедших угостят лапшой быстрого приготовления
Семь нарушений выявлено при проверке пассажирских перевозок в двух районах Тверской области
Фестиваль воздухоплавания «Небесный вояж» под Тверью начнется с игр, а завершится салютом
Детский музейный центр Твери приглашает на День открытых дверей
Сельхозземли в Ржевском районе Тверской области превратили в свалку
Жители Тверской области задали почти 57,5 тысяч вопросов о своих пенсиях
Тверские школьники просят водителей задуматься о будущем
В Твери будут судить за взятку бывшего инспектора налоговой службы
Безработный житель Тверской области попался на хранении наркотиков
В сентябре мобильные бригады врачей посетят девять районов Тверской области
Некачественные рис и гречку нашли в соцучреждении Тверской области
Собрать в школу девочку оказалось дороже, чем мальчика в Тверской области
Житель Тверской области уехал на чужом велосипеде