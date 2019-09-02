На Ударной среде выступит джазовое трио - музыканты из Нью-Йорка, Москвы и Твери
Традиционно на вечере будут разыгрываться призы
Встреча пройдет в рамках Музыкально-ритмического проекта Алексея БабенковаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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4 сентября в Твери в рамках Музыкально-ритмического проекта Алексея Бабенкова в Твери пройдет Ударная среда - JAZZ.
Этим вечером перед гостями клуба "Биг Бен" выступит джазовое трио: Нью-Йорк - Москва - Тверь. Подробнее: Аркадий Овруцкий - контрабас (Нью-Йорк), Владимир Нестеренко - фортепиано (Москва), Алексей Бабенков - ударные (Тверь).
Своим творчеством украсят вечер художники - Владимир Васильев и Николай Дулько.
Традиционно на вечере будут разыгрываться призы.
Клуб "BIG BEN "
ул. Брагина, дом 2.
4 сентября в 19:30.
Справки по тел.: 8-904-009-38-31.
ИСТОЧНИК KP.RU