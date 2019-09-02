На открытии выставки коллажей в Твери пришедших угостят лапшой быстрого приготовления

СЕГОДНЯ 20:32 2019-09-02T20:32:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайший четверг, 5 сентября, в 19:00 в Твери откроется выставка вьетнамского художника Руслана Ву. Открытие экспозиции пройдёт в формате вечеринки.

"В камерной обстановке планируем веселиться и постигать современное искусство. Захватываем газон для диджейских сетов, разговоров под уличными гирляндами и танцев. Угощаем люксовой лапшой быстрого приготовления. Будет нечто!" - обещают организаторы и добавляют, что пришедшие окунутся в китч и смыслы, которые "только предстоит узнать".

На выставке будут представлены 32 коллажа авторства Руслана Ву. Мероприятие организует тверской проект "Рельсы" — мобильный культурный центр, устраивающий выставки, лекции и встречи, чья активность посвящена культуре и образованию.

Открытие состоится по адресу улица Вольного Новгорода, дом 15.

ИСТОЧНИК KP.RU