2019-09-02T20:32:00+03:00
Звезды

На открытии выставки коллажей в Твери пришедших угостят лапшой быстрого приготовления

Организаторы также обещают веселье, китч и новые смыслы
Виктория ТУШКОВА
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Лапша быстрого приготовления и коллажи со скрытым смыслом - весьма интригующе.Лапша быстрого приготовления и коллажи со скрытым смыслом - весьма интригующе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ближайший четверг, 5 сентября, в 19:00 в Твери откроется выставка вьетнамского художника Руслана Ву. Открытие экспозиции пройдёт в формате вечеринки.

"В камерной обстановке планируем веселиться и постигать современное искусство. Захватываем газон для диджейских сетов, разговоров под уличными гирляндами и танцев. Угощаем люксовой лапшой быстрого приготовления. Будет нечто!" - обещают организаторы и добавляют, что пришедшие окунутся в китч и смыслы, которые "только предстоит узнать".

На выставке будут представлены 32 коллажа авторства Руслана Ву. Мероприятие организует тверской проект "Рельсы" — мобильный культурный центр, устраивающий выставки, лекции и встречи, чья активность посвящена культуре и образованию.

Открытие состоится по адресу улица Вольного Новгорода, дом 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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