Детский музейный центр Твери приглашает на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-02T17:40:27+03:00

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Детский музейный центр ТГОМ приглашает детей, а также их родителей увлекательное и полезное мероприятие - День открытых дверей. Праздник пройдет совместо с "Клубом путешественников".

В программе - знакомство со специалистами и семейными программами центра, экспресс-экскурсия по выставке "Без билета по всему свету", бесплатные мастер-классы, виртуальная музейная примерочная и костюмированная фотозона.

Детский музейный центр ТГОМ

ул. Советская, 3а

7 сентября в 11.00, 13.00, 15.00.

Тел.: 45-71-76. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU