Детский музейный центр Твери приглашает на День открытых дверей
В течение дня пройдет три встречи
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Детский музейный центр ТГОМ приглашает детей, а также их родителей увлекательное и полезное мероприятие - День открытых дверей. Праздник пройдет совместо с "Клубом путешественников".
В программе - знакомство со специалистами и семейными программами центра, экспресс-экскурсия по выставке "Без билета по всему свету", бесплатные мастер-классы, виртуальная музейная примерочная и костюмированная фотозона.
Детский музейный центр ТГОМ
ул. Советская, 3а
7 сентября в 11.00, 13.00, 15.00.
Тел.: 45-71-76. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU