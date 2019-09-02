Сельхозземли в Ржевском районе Тверской области превратили в свалку

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-02T16:24:51+03:00

В Ржевском районе нашли свалку в полтора гектара Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области

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Нарушение земельного законодательства специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области выявили в районе деревни Губино сельского поселения "Победа" Ржевского района Тверской области.

Участок площадью 159,7 гектаров принадлежит муниципалитету и не используется по назначению. На площади в 1,5 а обнаружена несанкционированная свалка ТБО, остальная часть земель зарастает деревьями, кустарниками и сорняками.

Какой ущерб нанесен сельхозугодьям еще предстоит установить: пробы направлены на экспертизу в Тверскую межобластную ветлабораторию.

Нарушитель земельного законодательства вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола. Юридическому лицу грозит штраф от 400 до 700 тыс. рублей.

Также администрации сельского поселения "Победа" Ржевского района выдано предписание на устранение всех нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU