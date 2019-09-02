Жители Тверской области задали почти 57,5 тысяч вопросов о своих пенсиях
В подразделения Пенсионного фонда Тверской области с начала 2019 года поступило 57 449 обращений граждан, сообщает ведомство.
Подавляющее большинство обращений, около 54,5 тысяч, поступило на телефон горячей линии. Остальные — по почте, электронной почте и на личных приёмах.
Самыми популярными темами обращений стали индексация пенсий и новый механизм исчисления социальной доплаты к пенсии.
Напомним, телефон горячей линии Тверского регионального отделения Пенсионного фонда РФ: 8(4822) 777-445. Адрес электронной почты: 1301@078.pfr.ru. Приём граждан ведётся с понедельника по четверг с 9:00 до 12:30 и c 13:30 до 17:00, в пятницу — с 9:00 до 12:30 и c 13:30 до 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU