Жители Тверской области задали почти 57,5 тысяч вопросов о своих пенсиях

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-02T16:12:13+03:00

Почти 57,5 тысяч вопросов о своих пенсиях задали жители Тверской области сотрудникам Пенсионного фонда с начала года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В подразделения Пенсионного фонда Тверской области с начала 2019 года поступило 57 449 обращений граждан, сообщает ведомство.

Подавляющее большинство обращений, около 54,5 тысяч, поступило на телефон горячей линии. Остальные — по почте, электронной почте и на личных приёмах.

Самыми популярными темами обращений стали индексация пенсий и новый механизм исчисления социальной доплаты к пенсии.

Напомним, телефон горячей линии Тверского регионального отделения Пенсионного фонда РФ: 8(4822) 777-445. Адрес электронной почты: 1301@078.pfr.ru. Приём граждан ведётся с понедельника по четверг с 9:00 до 12:30 и c 13:30 до 17:00, в пятницу — с 9:00 до 12:30 и c 13:30 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU