В Твери будут судить за взятку бывшего инспектора налоговой службы

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-02T15:54:11+03:00

Экс-сотрудницу налоговой службы будут судить за взятку в особо крупном размере Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Перед судом предстанет бывший главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №2 МИФНС России №10 по Тверской области.

Следствием установлено, что экс-сотрудница налоговой службы в 2018 году получила взятку в сумме 700 тысяч рублей за то, что способствовала в исключении предприятия-налогоплательщика из списка организаций для проведения выездной налоговой проверки в 2019 году.

- В момент получения взятки должностное лицо было задержано с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области, - сообщили подробности в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU