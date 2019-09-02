Безработный житель Тверской области попался на хранении наркотиков
Возбуждено уголовное дело
За хранение наркотиков мужчине грозит до 10 лет тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Безработного 27-летнего жителя города Кимры задержали по подозрению в хранении наркотиков сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Кимрский" на одной из улиц города.
При досмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого полимерный свёрток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 1,12 г.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков молодому человеку грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU