2019-09-02T14:27:00+03:00
Происшествия

Безработный житель Тверской области попался на хранении наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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За хранение наркотиков мужчине грозит до 10 лет тюрьмыЗа хранение наркотиков мужчине грозит до 10 лет тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Безработного 27-летнего жителя города Кимры задержали по подозрению в хранении наркотиков сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Кимрский" на одной из улиц города.

При досмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого полимерный свёрток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 1,12 г.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков молодому человеку грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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