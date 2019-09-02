В сентябре мобильные бригады врачей посетят девять районов Тверской области

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-02T14:16:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре мобильные медицинские бригады из областных учреждений здравоохранения посетят девять муниципалитетов Верхневолжья.

Ближайший выезд запланирован на 3 сентября в Осташковскую ЦРБ. 5 сентября мобильная бригада проведет прием взрослых пациентов в Кесовогорском районе, 10 сентября - в Западнодвинском. 12 сентября медики приедут в Андреаполь, 17 сентября – в Максатиху, 18 сентября – в Рамешки, 19 сентября – в Оленино. 24 сентября на прием смогут попасть жители ЗАТО Озерный, 26 сентября – Сонковского района.

В составе мобильных групп - специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ. Прием ведут: кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, гинеколог, оториноларинголог и невролог.

Работа мобильных бригад расширена по поручению губернатора Игоря Рудени. По мнению главы региона выезды врачей в область позволят значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU