2019-09-02T13:41:24+03:00
Общество

Собрать в школу девочку оказалось дороже, чем мальчика в Тверской области

В Тверьстате посчитали, во сколько родителям обошелся набор для первоклассника
Ольга ТРОФИМОВА
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Набор для первоклассника в среднем по региону стоит 20 тысяч рублейНабор для первоклассника в среднем по региону стоит 20 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Тверьстат посчитал, сколько стоит собрать в школу первоклассника. В наборе учитывали комплект вещей, канцелярские принадлежности, учебные и дидактические материалы.

По данным статистики получилось, что покупки для мальчика обошлись родителям в "кругленькую" сумму - 17 448 рублей. В сравнении со среднероссийскими показателями эта цифра меньше на 1053 рубля и на 1713 рублей – в сравнении со средним значением по ЦФО (12 место среди других субъектов по мере убывания стоимости набора).

Собрать в школу девочку оказалось еще дороже - 21 849 рублей. Цифра ниже общероссийского показателя и данным по ЦФО на 1107 рублей и 1906 рублей, соответственно. Область занимает 14 место в округе.

В целом, если сравнивать с прошлым годом, стоимость набора снизилась на 1,3% для мальчика и выросла на 0,4% для девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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