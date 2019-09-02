Житель Тверской области уехал на чужом велосипеде
Злоумышленник задержан
В Тверской области мужчина лишился велосипеда, который оставил в подъездеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Осташковский" обратился 31-летний житель Осташкова. Мужчина рассказал, что из подъезда его дома был украден велосипед стоимостью 16 000 рублей.
Оказалось, что владелец оставил транспортное средство без присмотра, чем и воспользовался 28-летний злоумышленник.
Подозреваемого в краже задержали. Мужчина дал признательные показания и вернул велосипед. Фигуранта проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU