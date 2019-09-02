В Твери "Газель" въехала в толпу пешеходов
Четыре человека доставлены в больницу
Водителя ослепило солнце, и он не заметил пешеходов Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Днем, 2 сентября, на набережной реки Лазури в Твери "Газель" въехала в толпу пешеходов.
Люди шли по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль.
Водитель пояснил инспекторам региональной Госавтоинспекции, что поворачивал налево на перекрестке, его ослепило солнце, и он не заметил пешеходов. Признаков алкогольного опьянения у мужчины не выявлено.
Всего в ДТП пострадали четыре человека. Пострадавших на попутном транспорте повезли в медучреждения. Скорой на месте не было.
На место выехал следователь и автоэксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU