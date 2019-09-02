СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-02T12:58:58+03:00

Водителя ослепило солнце, и он не заметил пешеходов Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Четыре человека доставлены в больницу

Изменить размер текста: A A

Днем, 2 сентября, на набережной реки Лазури в Твери "Газель" въехала в толпу пешеходов.

Люди шли по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль.

Водитель пояснил инспекторам региональной Госавтоинспекции, что поворачивал налево на перекрестке, его ослепило солнце, и он не заметил пешеходов. Признаков алкогольного опьянения у мужчины не выявлено.

Всего в ДТП пострадали четыре человека. Пострадавших на попутном транспорте повезли в медучреждения. Скорой на месте не было.

На место выехал следователь и автоэксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU