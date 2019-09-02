2019-09-02T13:43:50+03:00
Общество

Уникальный образец жилой застройки XIX века уничтожили в Осташкове Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту уничтожения архитектурного строения возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"По факту уничтожения архитектурного строения возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"
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Исчезновение объекта культурного наследия, памятника архитектуры "Образец жилой застройки улицы, середина XVIII - 1-я пол. XIX в." обнаружила Осташковская межрайонная прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что строение, включенное в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, фактически отсутствует.

По итогам рассмотрения предоставленных прокурором материалов отделом дознания МО МВД России "Осташковский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

Расследование находится на контроле межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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