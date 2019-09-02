Уникальный образец жилой застройки XIX века уничтожили в Осташкове Тверской области
Исчезновение объекта культурного наследия, памятника архитектуры "Образец жилой застройки улицы, середина XVIII - 1-я пол. XIX в." обнаружила Осташковская межрайонная прокуратура.
В ходе проверки выяснилось, что строение, включенное в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, фактически отсутствует.
По итогам рассмотрения предоставленных прокурором материалов отделом дознания МО МВД России "Осташковский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).
Расследование находится на контроле межрайонной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU