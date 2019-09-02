2019-09-02T09:49:15+03:00
Происшествия

Мужчина утонул на озере Большое Мошно в Тверской области

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
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На озере в Тверской области утонул мужчинаНа озере в Тверской области утонул мужчинаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сообщение о том, что из акватории оз. Большое Мошно, расположенного вблизи населенного пункта Грядцы, Торопецкого района, извлечено тело мужчины поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 31 августа.

Как сообщает пресс-служба ведомства, тело было передано полиции для проведения следственных мероприятий. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

Спасатели просят жителей и гостей Верхневолжья соблюдать меры безопасности на воде и напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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