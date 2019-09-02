2019-09-02T09:37:16+03:00
Общество

"Союз детей-сирот" войны" Твери выйдет на митинг

Митингующие соберутся у Обелиска Победы 2 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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У Обелиска Победы в Твери состоится памятный митингУ Обелиска Победы в Твери состоится памятный митингФото: Ирина ТАРАСОВА
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2 сентября в России отмечается памятная дата - День окончания Второй мировой войны 1945 г. В этот день в знак памяти о своих погибших соотечественниках Тверская городская общественная организация "Союз детей-сирот войны" организует торжественное шествие и митинг.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. На участие в митинге заявлено 250 человек.

Сбор участников начнется в 10:30 на площадке у входа на стадион "Химик".

В 11:00 начнется шествие по маршруту: от места сбора по улице Советской (по тротуару без выхода участников шествия на проезжую часть) до площади у обелиска Победы.

С 11:10 до 11:30 пройдет митинг на площади у обелиска Победы.

На время мероприятие движение транспорта перекрываться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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