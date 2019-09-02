"Союз детей-сирот" войны" Твери выйдет на митинг
2 сентября в России отмечается памятная дата - День окончания Второй мировой войны 1945 г. В этот день в знак памяти о своих погибших соотечественниках Тверская городская общественная организация "Союз детей-сирот войны" организует торжественное шествие и митинг.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. На участие в митинге заявлено 250 человек.
Сбор участников начнется в 10:30 на площадке у входа на стадион "Химик".
В 11:00 начнется шествие по маршруту: от места сбора по улице Советской (по тротуару без выхода участников шествия на проезжую часть) до площади у обелиска Победы.
С 11:10 до 11:30 пройдет митинг на площади у обелиска Победы.
На время мероприятие движение транспорта перекрываться не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU