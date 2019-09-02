В Твери молодой мотоциклист опрокинулся, наехав на бордюр

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-02T09:26:33+03:00

Мотоциклист без прав опрокинулся, наехав на бордюр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водитель не имеет прав на управление транспортным средством

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером 1 сентября на пр-те Калинина, в районе д. 66 в Твери.

23-летний водитель, управляя мотоциклом "Хонда", не имея соответствующей категории на управление транспортным средством, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением мотоцикла, наехал на бордюрный камень и опрокинулся.

Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, в результате ДТП водитель мотоцикла с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU