2019-09-02T09:26:33+03:00
Происшествия

В Твери молодой мотоциклист опрокинулся, наехав на бордюр

Водитель не имеет прав на управление транспортным средством
Ольга ТРОФИМОВА
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Мотоциклист без прав опрокинулся, наехав на бордюрМотоциклист без прав опрокинулся, наехав на бордюрФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером 1 сентября на пр-те Калинина, в районе д. 66 в Твери.

23-летний водитель, управляя мотоциклом "Хонда", не имея соответствующей категории на управление транспортным средством, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением мотоцикла, наехал на бордюрный камень и опрокинулся.

Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, в результате ДТП водитель мотоцикла с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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