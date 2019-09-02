Водитель уснул за рулем и врезался в дерево в Тверской области
Один человек пострадал
Водитель уснул за рулем и врезался в дерево Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 1 сентября на 18-м км автодороги Осташков-Селижарово-Ржев в Селижаровском районе.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 55-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2107" съехал с дороги врезался в дерево.
В результате ДТП пострадала 50-летняя пассажирка. С травмами не угрожающими жизни она была доставлена в больницу.
Водитель пояснил, что авария случилась, потому что он уснул за рулем на прямом участке дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU