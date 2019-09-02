2019-09-02T08:55:23+03:00
Происшествия

Житель Твери забыл закрыть дверь квартиры и лишился телевизора

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери поймали квартирного вораВ Твери поймали квартирного вораФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 27-летний местный житель. Мужчина рассказал, что пока его не было дома, неизвестный проник в его квартиру и украл телевизор стоимостью 11 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила соседей и вышла на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый, неработающий 36-летний житель Твери.

Мужчину задержали, он сознался в содеянном и пояснил, что проник в чужую квартиру днем через незапертую входную дверь.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемого проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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