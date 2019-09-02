В Твери стартовал последний этап гидравлических испытаний на теплосетях
В Твери продолжается подготовка к отопительному сезону. 2 сентября в городе стартовал последний, седьмой этап гидравлических испытаний на теплосетях.
Без горячей воды на две недели останутся Московский и Центральный район (Привокзальная часть города, район бульвара Цанова).
Завершить работы планируется до 15 сентября.
Кстати, войти в отопительный период город планирует вовремя.
- Подготовка к зиме проходит в плановом режиме, а по некоторым направлениям даже с опережением графика. Но, как и все последние годы, большой проблемой остается износ сетей. По итогам гидравлических испытаний количество повреждений измеряется сотнями, а по сравнению с прошлым отопительным сезоном их количество выросло на 58%, - отметил начальник городского департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства Вадим Якубенок на заседании комитета по вопросам развития городской инфраструктуры Тверской городской Думы.
Тем не менее работы идут активно, и большинство прорывов удается ликвидировать в срок.
ИСТОЧНИК KP.RU