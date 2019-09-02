В Твери стартовал последний этап гидравлических испытаний на теплосетях

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-02T08:27:42+03:00

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В Твери продолжается подготовка к отопительному сезону. 2 сентября в городе стартовал последний, седьмой этап гидравлических испытаний на теплосетях.

Без горячей воды на две недели останутся Московский и Центральный район (Привокзальная часть города, район бульвара Цанова).

Завершить работы планируется до 15 сентября.

Кстати, войти в отопительный период город планирует вовремя.

- Подготовка к зиме проходит в плановом режиме, а по некоторым направлениям даже с опережением графика. Но, как и все последние годы, большой проблемой остается износ сетей. По итогам гидравлических испытаний количество повреждений измеряется сотнями, а по сравнению с прошлым отопительным сезоном их количество выросло на 58%, - отметил начальник городского департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства Вадим Якубенок на заседании комитета по вопросам развития городской инфраструктуры Тверской городской Думы.

Тем не менее работы идут активно, и большинство прорывов удается ликвидировать в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU