Над Тверью пройдёт «крёстный лет»
Город с воздуха окропят святой водой
В облёт Твери обычно отправляется несколько священников. Фото: ТИА
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11 сентября с аэродрома в Змеево поднимется «кукурузник» Ан-2 со священниками и святой водой на борту.
Вода эта специально освящена от недуга пьянства и наркомании. Эта акция ежегодная, проводится с 2006 года.
Летают обычно в День трезвости , 11 сентября. Самолёт вылетит с аэродрома ровно в полдень и ровно час будет окроплять все районы города.
ИСТОЧНИК KP.RU