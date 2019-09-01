2019-09-01T22:51:58+03:00
Общество

В Твери улицу Луначарского открыли для движения

Ремонт участка завершён
Алина ПЕТРОВА
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Участок открыт для движения. Фото: vk.com/Подслушано у водителей.Тверь/ скрин с видео Артема АлексееваУчасток открыт для движения. Фото: vk.com/Подслушано у водителей.Тверь/ скрин с видео Артема Алексеева
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Отремонтированный участок улицы Луначарского 1 сентября открыли для движения.

Об этом сообщают участники группы «Подслушано у водителей.Тверь».

На проезде с улицы 2-й Красина на Луначарского сняли ограничение движения. Самый проблемный участок улицы был закрыт на время ремонта до 5 утра 1 сентября. Так что дорожники успели в срок.

Работы продолжаются. Предстоит ещё нанести разметку дорожного полотна. По контракту ремонт должен быть завершён до 15 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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