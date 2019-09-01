2019-09-01T18:11:48+03:00
Общество

В храме Твери провели урок древнерусской истории

Мероприятие приурочено к началу учебного года
Алина ПЕТРОВА
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Фото с мероприятия. Фото: ТИАФото с мероприятия. Фото: ТИА
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31 августа в соборе Александра Невского в Твери провели молебен на начало учебного года. Потом был рассказ о развитии оружия с древнейших времён до современности, об этом сообщает ТИА со ссылкой на пресс-службу собора Александра Невского.

"Урок живой истории" провёл сотрудник музея Калининского фронта Валерий Цыков. Запланирован целый цикл образовательных лекций о доспехах средневекового русского

воина.

- Наше первое занятие было посвящено защите родной земли. Какие орудия и доспехи были в Древней Руси, из чего состоял арсенал воина в средние века, что использовали наши солдаты во времена Великой Отечественной войны и что переняли военнослужащие из опыта своих дедов и прадедов в наше время, - рассказал Валерий Цыков.

Руководство храма считает такие лекции полезными, как здоровую альтернативу гаджетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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