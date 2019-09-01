Семеро жителей Тверской области перешагнули столетний рубеж

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-01T14:56:38+03:00

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Согласно данным регионального отделения Пенсионного фонда РФ, в августе сто третий день рождения отмечает жительница Краснохолмского района.

Сто один год отметят две жительницы Твери и Калининского района, а также один житель Бологого.

С вековым юбилеем поздравляют трех виновниц торжества в Твери, Калининском и Торопецком районах. Присоединяемся к поздравлениям!

ИСТОЧНИК KP.RU