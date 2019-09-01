2019-09-01T14:56:38+03:00
Общество

Семеро жителей Тверской области перешагнули столетний рубеж

Пенсионный фонд РФ опубликовал статистику
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Поздравляем!Поздравляем!
Изменить размер текста:

Согласно данным регионального отделения Пенсионного фонда РФ, в августе сто третий день рождения отмечает жительница Краснохолмского района.

Сто один год отметят две жительницы Твери и Калининского района, а также один житель Бологого.

С вековым юбилеем поздравляют трех виновниц торжества в Твери, Калининском и Торопецком районах. Присоединяемся к поздравлениям!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24