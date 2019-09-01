2019-09-01T11:32:20+03:00
Общество

Заключённые колонии в Тверской области хором пели песни Цоя

Руководство исправительного учреждения было непротив
Алина ПЕТРОВА
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Песни Цоя заключённые знают наизусть. Фото: пресс-служба УФСИН по Тверской областиПесни Цоя заключённые знают наизусть. Фото: пресс-служба УФСИН по Тверской области
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На минувшей неделе в Ржевской исправительной колонии ИК-7 состоялся концерт. Посвящён он был творчеству Виктора Цоя и группы “Кино”.

Готовились ответственно - придумали программу, выбрали репертуар, состоящий из главных хитов рок-исполнителя.

Мероприятие вызвало неподдельный интерес у лиц, отбывающих наказание, ведь поклонников творчества Цоя среди них немало, поэтому зал был полон.

Многие подпевали солистам, об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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