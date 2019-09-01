В Тверской области 16 медвежат-сирот прошли адаптацию и готовы вернуться в лес
Шестнадцать медвежат-сирот подготовлены к самостоятельной жизни в лесу и готовятся к выпуску.
Медвежата поступили в Торопецкий центр семьи Пажетновых из разных областей, включая Вологодскую, Костромскую, Смоленскую и пр., куда они и будут выпущены.
Звери полгода провели в знаменитом на всю Россию торопецком Центре спасения медвежат.
Об этом сообщает ТИА со ссылкой на официальную группу Центра в соцсети.
Как сообщается, у медвежат отличное самочувствие, что подтвердили специалисты-ветеринары, проводившие осмотр медвежат, они набрали хороший вес для благополучной зимовки - более 30 килограмм.
Все навыки и формы поведения для самостоятельного выживания у них развиты, они готовы к жизни на свободе. выпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU