В Тверской области 16 медвежат-сирот прошли адаптацию и готовы вернуться в лес

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-01T08:22:07+03:00

Мишки готовы вернуться в естественную среду обитания. Фото: кадр из видео Центра спасения медвежат

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Шестнадцать медвежат-сирот подготовлены к самостоятельной жизни в лесу и готовятся к выпуску.

Медвежата поступили в Торопецкий центр семьи Пажетновых из разных областей, включая Вологодскую, Костромскую, Смоленскую и пр., куда они и будут выпущены.

Звери полгода провели в знаменитом на всю Россию торопецком Центре спасения медвежат.

Об этом сообщает ТИА со ссылкой на официальную группу Центра в соцсети.

Как сообщается, у медвежат отличное самочувствие, что подтвердили специалисты-ветеринары, проводившие осмотр медвежат, они набрали хороший вес для благополучной зимовки - более 30 килограмм.

Все навыки и формы поведения для самостоятельного выживания у них развиты, они готовы к жизни на свободе. выпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU