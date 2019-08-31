2019-08-31T19:14:21+03:00
Общество

Вандалы испортили автоматы с напитками в Парке Победы в Твери

Администрация города обращается к горожанам за помощью и ищет свидетелей
Алина ПЕТРОВА
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Вандалы испортили автоматы с напитками. Фото: vk.com/Город ТверьВандалы испортили автоматы с напитками. Фото: vk.com/Город Тверь
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В ночь с 29 на 30 августа в очередной раз вандалы испортили кофейные автоматы и автоматы с газировкой в Парке Победы. Об этом сообщили а администрации Твери. И заверили: заявление в правоохранительные органы подано , ведется поиск преступников.

Но пока суд да дело, возможно с поиском вандалов помогут неравнодушные горожане.

Именно к ним и обратилась на официальной странице в соцсети администрация Твери: « Просьба откликнуться всех возможных очевидцев происшествия!

Администрация города обращается к жителям с просьбой бережно относиться к своему городу и не быть равнодушными. Если вы стали свидетелем вандализма - не проходите мимо! Обращайтесь в полицию или попытайтесь зафиксировать правонарушение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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