В Тверской области гаишники ловят пьяных водителей

СЕГОДНЯ 18:48 2019-08-31T18:55:13+03:00

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Почти каждые выходные сотрудники ГИБДД выходят на дороги региона и тормозят водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Эти выходные - не исключение.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию о подозрительном на предмет опьянения водителе, а именно: государственный номер, местонахождение, направление движения - необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02", а если вы звоните с сотового телефона "102" .

ИСТОЧНИК KP.RU