В Тверской области гаишники ловят пьяных водителей
На дорогах проходит традиционное профмероприятие «Контроль трезвости»
ГАИшники вышли в рейд.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Почти каждые выходные сотрудники ГИБДД выходят на дороги региона и тормозят водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Эти выходные - не исключение.
Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.
Информацию о подозрительном на предмет опьянения водителе, а именно: государственный номер, местонахождение, направление движения - необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02", а если вы звоните с сотового телефона "102" .
ИСТОЧНИК KP.RU