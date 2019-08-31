Семья кабанов создала затор на дороге в Тверской области
Автомобилистов лесные хрюшки ничуть не испугались
Семья кабанов машин не испугалась. Фото: кадр с видео ВДВБежецк
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Забавное видео было заснято автомобилистом на дороге Тверь-Бежецк, примерно в 10 километрах от райцентра, вечером 29 августа.
Семья кабанов: мама и девять поросят преспокойно пересекают дорогу, нисколько не боясь автомобилей и скрываются в лесу.
Об этом сообщает ТИА со ссылкой на портал ВДВБежецк.
Водитель замедлил ход, остановился и пропустил кабанье семейство. Позже видеозапись с регистратора попала в сеть, где уже снискало популярность, ну как можно пройти мимо такой «ми-ми-мишной» новости.
ИСТОЧНИК KP.RU