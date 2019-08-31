В Тверскую область завезли 240 тысяч доз вакцины от гриппа

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-31T12:09:01+03:00

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В соответствии с планом в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов планируется охватить вакцинацией не менее 45% населения региона.

В региональном минздраве поясняют, что на сегодняшний день в Тверскую область поступила отечественная вакцина против гриппа «Совигрипп» в количестве более 240 тыс. доз, в том числе для иммунизации детей. Вакцина распределена во все поликлиники Твери и Тверской области, начата иммунизация населения.

Медики считают, что благоприятным периодом для проведения иммунизации является сентябрь - октябрь, так как осенью гриппом болеют редко и есть время для выработки стойкого иммунитета, который, как правило, развивается через 10-12 дней от момента вакцинации и длится до 12 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU