2019-08-31T08:03:03+03:00
Общество

В Ессентуках появится аллея в память о поэте из Твери

Имя Андрея Дементьева увековечат и в Пятигорске
Алина ПЕТРОВА
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Андрей Дементьев любил не только Тверь, но и Северный Кавказ.Андрей Дементьев любил не только Тверь, но и Северный Кавказ.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 31 августа, в Ессентуках будет установлена памятная доска и заложена аллея в память о знаменитом тверском поэте Андрее Дементьеве. Торжества пройдут в рамках празднования дня города.

- Впоследствии в аллее предполагается установка памятника Андрею Дементьеву, над которым уже начал работу известный скульптор, Президент Российской академии художеств, Народный художник РФ Зураб Церетели, - поясняют в правительстве Тверской области.

Так же сообщается, что имя поэта будет присвоено библиотеке и дворцу культуры в Пятигорске.

Почему Ессентуки и Пятигорск? Все просто: поэт любил эти места. Часто приезжал на Кавказские минеральные воды, много лет возглавлял попечительский совет музея «Дача Шаляпина» в Кисловодске, участвовал в работе музея Лермонтова в Пятигорске.

Напомним, поэт ушёл из жизни 26 июня 2018 года, накануне своего 90-летия. Он никогда не забывал родной город, популяризировал его. Создал в Твери единственный в России Дом поэзии, ныне носящий его имя, в память о нем проходит Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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