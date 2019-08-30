Музей тверского быта приглашает на мастер-классы

СЕГОДНЯ 22:05 2019-08-30T22:11:31+03:00

Всех ждут в Музее тверского быта Фото: Ирина ТАРАСОВА

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1 сентября Музей тверского быта приглашает на два мастер-класса.

В 12.30 - Мастер-класс по рисованию на воде в технике эбру «Осенняя фантазия»

Участники занятия окунутся в волшебный, чарующий мир танцующих красок и смогут создать интересный и необычный подарок для своих родных и близких. Вход - 150 руб. (4+).

В 15.00 - Интерактивное занятие и мастер-класс «Конфетные истории».

На занятии гостям расскажут об истории шоколадных сладостей в России, а на мастер-классе участники изготовят цветы из конфет. Вход - 100 руб. (дети 4+), 150 руб. (взрослые)

Адрес: ул. Горького, д. 19/4.

Запись обязательна: 8 (4822) 52-84-04.

ИСТОЧНИК KP.RU