Праздник "Город профессий" пройдет в Твери 1 сентября

СЕГОДНЯ 20:45 2019-08-30T21:42:01+03:00

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1 сентября в Твери пройдет праздник "Город профессий". Приглашают и больших, и маленьких.

- Кем хочет стать ваш ребенок, когда станет взрослым? Пожарным? Энергетиком? Инженером-конструктором? Ответ на этот вопрос можно получить на празднике, - приглашают организаторы. - Вас ждут приятные сюрпризы, профессиональные фотографии и первоклассная фотозона, посвященная началу учебного года.

На мероприятии будет работать несколько площадок.

- ГИБДД проведёт мероприятие "Безопасное детство", чтобы рассказать детям о навыках безопасного поведения на дороге. Также в программе - интерактивные конкурсы и поощрительные призы. (На парковке)

- МУП "Тверьгорэлектро" расскажет о важной профессии энергетика, а также наглядно продемонстрирует как работает схема электроснабжения. На примере манекена покажет обмундирование и приборы в которых специалист выезжает на аварии. Также всех гостей фестиваля ждет фотозона с интересными атрибутами профессии.

- ГУ МЧС России познакомит с работой пожарных и спасателей. (На парковке)

- Вторичный полимер расскажет ребятам откуда берётся пластик и куда он отправляется после использования. Здесь проведут увлекательный мастер-класс с применением вторсырья и расскажут о важности его переработки - Школа робототехники и инженерии.Тверь расскажет как построить балочный мост и собрать робота из лего. Желающие смогут запустить планер и пострелять из катапульты.

- Центр изучения английского языка в игровой форме расскажет деткам об английском языке и проведёт интерактивные подвижные игры.

Также все желающие смогут принять участие в красочном мастер-классе живописи по воде "Эбру"

ТЦ "РИО"

С 12.00-14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU