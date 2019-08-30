На мосту в Тверской водитель-экстремал разогнал мотоцикл до 256 километров в час

СЕГОДНЯ 19:19 2019-08-30T19:19:36+03:00

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Видео своего "подвига" кимрский шумахер опубликовал в группе "Подслушано Кимры" в соцсети. Мотоциклист написал, что разогнался на Савеловском мосту в Кимрах до 256 км/ч и отметил, что повторять его трюк не стоит.

Однако, вместо поддержки и одобрения, на которые он, по-видимому, рассчитывал, в свой адрес экстремал получил лишь негатив.

- Подвергать чужие жизни опасности никто такого права ему не давал. Вычислить владельца думаю, не так сложно и сделать пешеходом, это забота правоохранительных органов, - комментируют видео подписчики.

К слову, как сообщили ТИА в региональной Госавтоинспекции, нарушителя уже вычислили и принимают необходимые меры. Подробности произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU