На перекрестке в микрорайоне "Южный" в Твери перевернулся грузовик

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-30T17:14:27+03:00

На перекрестке в "Южном" перевернулся грузовик Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Михаил Козырев

Один человек пострадал

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Авария произошла днем, 30 августа, на пересечении улицы Можайского и бульвара Гусева в микрорайоне "Южный" в Твери.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Хендай НD 78" при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю "Хендай Портер", который ехал прямо во встречном направлении.

В результате столкновения один грузовик перевернулся, пострадал водитель. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU