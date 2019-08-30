Бетонные блоки с перекрестка на Октябрьском проспекте в Твери убрали
Днем, 30 августа, с перекрестка на Октябрьском проспекте в Твери убрали бетонные блоки. Теперь левый поворот к гипермаркету "глобус" вновь открыт для транспорта.
Напомним, блоки были установлены региональной Госавтоинспекцией 26 августа по причине неработающего светофора, который затруднял движение на участке и создавал опасность возникновения ДТП.
После совещания, в котором приняли участие представители Минтранса, Госавтоинспекции и руководство гипермаркета, было принято решение убрать блоки и открыть перекресток.
В дальнейшем будет решаться вопрос о модернизации светофорного объекта и передаче его на баланс городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU