2019-08-30T16:38:59+03:00
Общество

Бетонные блоки с перекрестка на Октябрьском проспекте в Твери убрали

Самый популярный перекресток вновь открыт для проезда
Ольга ТРОФИМОВА
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Перекресток у "Глобуса" вновь открыт для движенияПерекресток у "Глобуса" вновь открыт для движенияФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Днем, 30 августа, с перекрестка на Октябрьском проспекте в Твери убрали бетонные блоки. Теперь левый поворот к гипермаркету "глобус" вновь открыт для транспорта.

Напомним, блоки были установлены региональной Госавтоинспекцией 26 августа по причине неработающего светофора, который затруднял движение на участке и создавал опасность возникновения ДТП.

После совещания, в котором приняли участие представители Минтранса, Госавтоинспекции и руководство гипермаркета, было принято решение убрать блоки и открыть перекресток.

В дальнейшем будет решаться вопрос о модернизации светофорного объекта и передаче его на баланс городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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