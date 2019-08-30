2019-08-30T13:21:59+03:00
Общество

Иллюстрации из "Маленького принца" украсили здание школы №34 в Твери

Арт-объект пришелся по душе и учителям, и школьникам
Ольга ТРОФИМОВА
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"Маленький принц" украсил фасад тверской школы Фото: с сайта tver.er.ru"Маленький принц" украсил фасад тверской школы Фото: с сайта tver.er.ru
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Скучный зеленый фасад школы №34 в Твери сменили яркие иллюстрации из доброй детской сказки Антуана Экзюпери "Маленький принц".

Арт-объект нанесли на стены в рамках проекта "Комфортная городская среда" - "Энергия городских улиц". Помимо рисунков, на которых изображены герои популярной сказки, стену украшают цитаты из литературного произведения.

Исполнил идею известный уличный художник Твери Виктор Лебедев, известный под псевдонимом "Джокер".

- Когда встал вопрос о том, что на школьной стене будет нарисовано граффити, я отнеслась несколько осторожно. Но проект и эскиз рисунка покорили меня своим содержанием. Если дети, подходя к школе, будут каждый день видеть такое, думаю что-то в душе у них хорошее останется, - прокомментировала заместитель директора Татьяна Иванькова.

Как пишет ТИА, граффити оценили и школьники. Ученики отмечают, что арт-объект получился красивым. Такого еще ни у кого нет, а значит без внимания школа не останется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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