В День трезвости Тверь с вертолета окропят святой водой
Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. В этот день в храмах и церквях Твери традиционно проходят мероприятия, направленные на избавление страждущих от недуга пьянства, наркомании и табакокурения, игромании и страсти блуда.
Как рассказал ТИА председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев, мероприятия, посвященные Дню трезвости будут проходить два дня – 8 и 11 сентября.
8 сентября в храме Михаила Тверского состоится молебен во исцеление страждущих от недуга пьянства, наркомании и табакокурения, а также от игромании и страсти блуда. А затем вокруг часовни пройдет Крестный ход.
11 сентября над городом состоится крестный лёт с иконами. С высоты птичьего полета Тверь окропят святой водой.
ИСТОЧНИК KP.RU