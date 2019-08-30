В День трезвости Тверь с вертолета окропят святой водой

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-30T12:51:46+03:00

Крестный лет проходит в Твери каждый год Фото: ТИА

Накануне в городе пройдет молебен и Крестный ход во избавление страждущих от недуга пьянства

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Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. В этот день в храмах и церквях Твери традиционно проходят мероприятия, направленные на избавление страждущих от недуга пьянства, наркомании и табакокурения, игромании и страсти блуда.

Как рассказал ТИА председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев, мероприятия, посвященные Дню трезвости будут проходить два дня – 8 и 11 сентября.

8 сентября в храме Михаила Тверского состоится молебен во исцеление страждущих от недуга пьянства, наркомании и табакокурения, а также от игромании и страсти блуда. А затем вокруг часовни пройдет Крестный ход.

11 сентября над городом состоится крестный лёт с иконами. С высоты птичьего полета Тверь окропят святой водой.

ИСТОЧНИК KP.RU