2019-08-30T12:51:46+03:00
Общество

В День трезвости Тверь с вертолета окропят святой водой

Накануне в городе пройдет молебен и Крестный ход во избавление страждущих от недуга пьянства
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Крестный лет проходит в Твери каждый год Фото: ТИАКрестный лет проходит в Твери каждый год Фото: ТИА
Изменить размер текста:

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. В этот день в храмах и церквях Твери традиционно проходят мероприятия, направленные на избавление страждущих от недуга пьянства, наркомании и табакокурения, игромании и страсти блуда.

Как рассказал ТИА председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев, мероприятия, посвященные Дню трезвости будут проходить два дня – 8 и 11 сентября.

8 сентября в храме Михаила Тверского состоится молебен во исцеление страждущих от недуга пьянства, наркомании и табакокурения, а также от игромании и страсти блуда. А затем вокруг часовни пройдет Крестный ход.

11 сентября над городом состоится крестный лёт с иконами. С высоты птичьего полета Тверь окропят святой водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иллюстрации из "Маленького принца" украсили здание школы №34 в Твери
За неуплату алиментов житель Твери получил 10 месяцев исправительных работ
Сотрудники Росгвардии спасли от пожара гаражный кооператив в Тверской области
Новорожденным в Тверской области будут дарить одежду, предметы ухода и средства гигиены
За уклонение от уплаты налогов в Тверской области будут судить гендиректора одного из предприятий
Женщина выпивала со своей знакомой и лишилась денег в Тверской области
В Тверской области "Газель" провалилась в дыру в асфальте
Некачественные сметану и творог обнаружили в медучреждениях Тверской области
В Старицком районе Тверской области нашли свалку бытовых отходов
Четверо "воспитанников" Центра спасения медвежат-сирот Тверской области вернулись в лес
В Заволжском районе Твери уберут трамвайные пути
В Твери суд признал запрещенной информацию о производстве взрывчатых веществ, размещенную в интернете
Глава поселения в Тверской области нарушил план закупок, а потому заплатил штаф
Глава поселения в Тверской области нарушил план закупок, а потому заплатил штаф
Группа «Немного Нервно» представит в Твери новый альбом «Светлей»
Здание бывшего тюремного замка в Бежецке стало музеем УФСИН в Тверской области
На Октябрьском проспекте в Твери пенсионер на иномарке наехал на бетонные блоки
Дорожная кампания в Твери достигла экватора
МЧС завершили приемку школ Тверской области к новому учебному году
Житель Тверской области хранил наркотики для личного пользования
Пациентке из Ржева понадобилась помощь санавиации Тверской области
Трое жителей Вышнего Волочка обналичивали в Тверской области деньги столичных фирм
На улице Хромова в Твери девушка попала под "Камаз"