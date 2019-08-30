За неуплату алиментов житель Твери получил 10 месяцев исправительных работ
Так решил Московский районный суд
В Твери мужчину осудили за неуплату алиментов Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал житель областной столицы.
Установлено, что мужчина не платил алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка без уважительных на то причин.
В суде уточняют, что деяние было совершено неоднократно. В итоге сумма задолженности по алиментам составила более 57 000 рублей.
Приговором Московского районного суда города Твери подсудимый был признан виновным по ч.1 ст. 157 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства ежемесячно.
ИСТОЧНИК KP.RU