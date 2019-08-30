Сотрудники Росгвардии спасли от пожара гаражный кооператив в Тверской области
Возгорание было обнаружено во время патрулирования территории
Сотрудники Росгвардии предотвратили пожар в гаражном кооперативе Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"
Изменить размер текста:
Наряд группы задержания находился на маршруте патрулирования, когда пришел сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в гаражах, расположенных в одном из кооперативов города Торжка.
Сотрудники прибыли на место происшествия и обнаружили возгорание в одном из гаражей. Экипаж в составе лейтенанта полиции Максима Вавулина и сержанта полиции Николая Фролкова оцепили место пожара и сообщили о случившемся экстренным службам.
Благодаря своевременным действиям сотрудников вневедомственной охраны по Торжокскому району удалось минимизировать последствия пожара и спасти близлежащие гаражи.
ИСТОЧНИК KP.RU