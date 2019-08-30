Сотрудники Росгвардии спасли от пожара гаражный кооператив в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-30T12:30:16+03:00

Возгорание было обнаружено во время патрулирования территории

Изменить размер текста: A A

Наряд группы задержания находился на маршруте патрулирования, когда пришел сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в гаражах, расположенных в одном из кооперативов города Торжка.

Сотрудники прибыли на место происшествия и обнаружили возгорание в одном из гаражей. Экипаж в составе лейтенанта полиции Максима Вавулина и сержанта полиции Николая Фролкова оцепили место пожара и сообщили о случившемся экстренным службам.

Благодаря своевременным действиям сотрудников вневедомственной охраны по Торжокскому району удалось минимизировать последствия пожара и спасти близлежащие гаражи.

ИСТОЧНИК KP.RU