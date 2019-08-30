Новорожденным в Тверской области будут дарить одежду, предметы ухода и средства гигиены

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-30T12:10:05+03:00

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В правительстве Тверской области определили состав подарочного набора для новорожденных. В него войдёт 58 базовых принадлежностей, необходимых для детей от рождения до полугода – одежда, предметы ухода, средства гигиены и многое другое.

Что будет входить в состав набора жители решали сами. Для этого в соцсетях было запущено голосование.

Из бюджета на составление наборов выделят 29,1 млн рублей, по 116,4 млн. рублей в 2020 и 2021 годах.

Подарочный набор будет выдаваться на каждого ребенка. Его вручат при регистрации малыша в органах ЗАГС Тверской области.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, планируется, что норма начнет действовать с 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU