Новорожденным в Тверской области будут дарить одежду, предметы ухода и средства гигиены
В правительстве Тверской области определили состав подарочного набора для новорожденных. В него войдёт 58 базовых принадлежностей, необходимых для детей от рождения до полугода – одежда, предметы ухода, средства гигиены и многое другое.
Что будет входить в состав набора жители решали сами. Для этого в соцсетях было запущено голосование.
Из бюджета на составление наборов выделят 29,1 млн рублей, по 116,4 млн. рублей в 2020 и 2021 годах.
Подарочный набор будет выдаваться на каждого ребенка. Его вручат при регистрации малыша в органах ЗАГС Тверской области.
Как отметил губернатор Игорь Руденя, планируется, что норма начнет действовать с 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU