2019-08-30T11:57:12+03:00
Происшествия

За уклонение от уплаты налогов в Тверской области будут судить гендиректора одного из предприятий

Руководитель скрыл 29 млн рублей доходов организации
Ольга ТРОФИМОВА
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Гендиректор не доплатил в казну 9 млн рублей налоговГендиректор не доплатил в казну 9 млн рублей налоговФото: Анастасия ОСИПОВА
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Перед судом предстанет бывший генеральный директор организации. Мужчину обвиняют в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Расследование уголовного дела завершено отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области.

- Установлено, что в период с января 2015 по март 2016 года обвиняемый путем проведения расчетов с кредиторами возглавляемой им фирмы через расчетные счета третьих лиц, а также путем зачетов взаимных требований со своими контрагентами, сокрыл денежные средства организации в размере свыше 29 миллионов рублей за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме свыше 9 миллионов, что является крупным размером, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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