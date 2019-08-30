За уклонение от уплаты налогов в Тверской области будут судить гендиректора одного из предприятий

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-30T11:57:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстанет бывший генеральный директор организации. Мужчину обвиняют в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Расследование уголовного дела завершено отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области.

- Установлено, что в период с января 2015 по март 2016 года обвиняемый путем проведения расчетов с кредиторами возглавляемой им фирмы через расчетные счета третьих лиц, а также путем зачетов взаимных требований со своими контрагентами, сокрыл денежные средства организации в размере свыше 29 миллионов рублей за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме свыше 9 миллионов, что является крупным размером, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU