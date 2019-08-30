Женщина выпивала со своей знакомой и лишилась денег в Тверской области
Злоумышленница перевела деньги себе на телефон через "Мобильный банк"
Жительница Нелидово обокрала свою собутыльницуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
С заявлением о краже в полицию обратилась 43-летняя жительница Нелидово. Женщина сообщила, что с ее банковской карты было списано 6000 рублей. При этом ни платежей, ни переводов она не совершала.
Полицейские выяснили, что в день происшествия потерпевшая распивала дома алкоголь вместе со своей приятельницей. Злоумышленница дождалась, когда хозяйка покинет комнату, и перевела деньги на свою карту при помощи услуги "Мобильный банк".
Подозреваемая призналась, что деньги уже успела потратить.
За кражу женщине грозит до шести лет тюрьмы. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU