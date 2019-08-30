В Тверской области "Газель" провалилась в дыру в асфальте
ДТП произошло в Вышнем Волочке
В Вышнем Волочке "Газель" провалилась под асфальт Фото: vk.com/"ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"/Вадим Ульянов (скрин видео)
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Авария произошла утром, 30 августа, на улице Вагжанова в Вышнем Волочке.
О том, что грузовая "Газель", принадлежащая местному хлебокомбинату, проломила дорожное покрытие и провалилась в яму, сообщил водитель автомобиля в группе "ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК" в соцсети.
Жители отмечают, что в данном месте часто происходят прорывы городской канализации, дорогу размывает и проехать по ней бывает непросто. А асфальт тут проваливался и раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU