В Тверской области "Газель" провалилась в дыру в асфальте

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-30T11:36:48+03:00

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Авария произошла утром, 30 августа, на улице Вагжанова в Вышнем Волочке.

О том, что грузовая "Газель", принадлежащая местному хлебокомбинату, проломила дорожное покрытие и провалилась в яму, сообщил водитель автомобиля в группе "ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК" в соцсети.

Жители отмечают, что в данном месте часто происходят прорывы городской канализации, дорогу размывает и проехать по ней бывает непросто. А асфальт тут проваливался и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU