2019-08-30T10:22:14+03:00
Общество

Некачественные сметану и творог обнаружили в медучреждениях Тверской области

Проверку провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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В медучреждениях Тверской области нашли некачественные молочные продуктыВ медучреждениях Тверской области нашли некачественные молочные продуктыФото: Тимур ХАНОВ
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Пробы молочной продукции были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области в двух медицинских учреждениях в Твери и Вышнего Волочка. Отбор проводился в рамках государственного задания на 2019 год.

Лабораторные исследования, которые провели эксперты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, выявили в пробах сметаны, производства г. Москва, несоответствие жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока; в пробе творога 9%, производства Московской области, были обнаружены бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, что свидетельствует о добавлении растительных масел и жиров на растительной основе.

Выявленные показатели являются нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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