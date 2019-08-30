В Заволжском районе Твери уберут трамвайные пути
29 августа на сайте Госзакупок объявили торги на проведение строительного контроля за выполнением работ по демонтажу трамвайных путей.
Согласно закупочной документации, рельсы должны снять на двух участках: на ул. Благоева (от наб. А. Никитина до моста через ручей Соминка в створе ул. Благоева) и на участке ул. Горького – Артиллерийский пер. (от Комсомольского проспекта до Петербургского шоссе).
Заявки на участие в конкурсе нужно подать до конца сентября. На работу у подрядчика будет чуть больше месяца - пути нужно демонтировать до 30 ноября 2019 года.
Отметим, что трамвайные рельсы убирают в связи с предстоящим ремонтом дороги на данных участках. Ранее в Заволжье по той же причине сняли контактную трамвайную сеть.
- Демонтаж путей и контактной сети в Заволжье – это необходимая мера, которая позволит на время, которое займет воплощение в жизнь концепции по развитию тверского трамвая, обеспечить нормативное состояние дорожного полотна в районе, - уточнили в городской администрации.
На время работ движение транспорта ограничивать не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU