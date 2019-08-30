В Заволжском районе Твери уберут трамвайные пути

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-30T09:11:30+03:00

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29 августа на сайте Госзакупок объявили торги на проведение строительного контроля за выполнением работ по демонтажу трамвайных путей.

Согласно закупочной документации, рельсы должны снять на двух участках: на ул. Благоева (от наб. А. Никитина до моста через ручей Соминка в створе ул. Благоева) и на участке ул. Горького – Артиллерийский пер. (от Комсомольского проспекта до Петербургского шоссе).

Заявки на участие в конкурсе нужно подать до конца сентября. На работу у подрядчика будет чуть больше месяца - пути нужно демонтировать до 30 ноября 2019 года.

Отметим, что трамвайные рельсы убирают в связи с предстоящим ремонтом дороги на данных участках. Ранее в Заволжье по той же причине сняли контактную трамвайную сеть.

- Демонтаж путей и контактной сети в Заволжье – это необходимая мера, которая позволит на время, которое займет воплощение в жизнь концепции по развитию тверского трамвая, обеспечить нормативное состояние дорожного полотна в районе, - уточнили в городской администрации.

На время работ движение транспорта ограничивать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU