Выпивая в незнакомой компании, мужчина стал жертвой грабителей в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-29T13:29:12+03:00

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С заявлением о грабеже в дежурную часть МО МВД России "Ржевский" обратился местный житель. Мужчина сообщил, что выпивал в малознакомой компании в одной из квартир во Ржеве. Во время застолья один из гостей, угрожая физической расправой, снял с него золотую цепочку и покинул квартиру.

Пострадавший смог описать внешность злоумышленника. На месте преступления были изъяты отпечатки пальцев. Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый неработающий 47-летний местный житель.

Мужчина сознался в содеянном. За грабеж ему грозит до семи лет тюрьмы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU