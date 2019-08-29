По настоянию прокуратуры в Тверской области убрали несанкционированную свалку
В прокуратуру обратилась жительница деревни Тюхтово Сандовского района. Женина сообщила, что в указанном районе расположена несанкционированная свалка продуктов лесозаготовки - кора, горбыль, щепки.
- По результатам проверки в связи с установленными нарушениями прокуратурой района в Сандовский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Большемалинского сельского поселения по непринятию мер к ликвидации несанкционированной свалки и обязании ликвидировать указанную свалку, - сообщили в областной прокуратуре.
Суд требования прокурора удовлетворил. Свалку ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU