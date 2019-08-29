По настоянию прокуратуры в Тверской области убрали несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-29T12:10:42+03:00

Нарушения были обнаружены в Сандовском районе

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В прокуратуру обратилась жительница деревни Тюхтово Сандовского района. Женина сообщила, что в указанном районе расположена несанкционированная свалка продуктов лесозаготовки - кора, горбыль, щепки.

- По результатам проверки в связи с установленными нарушениями прокуратурой района в Сандовский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Большемалинского сельского поселения по непринятию мер к ликвидации несанкционированной свалки и обязании ликвидировать указанную свалку, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд требования прокурора удовлетворил. Свалку ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU